تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
سبإ
٢٦
٢٦:٣٤
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ٢٦
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ٢٦
قُلۡ
يَجۡمَعُ
بَيۡنَنَا
رَبُّنَا
ثُمَّ
يَفۡتَحُ
بَيۡنَنَا
بِٱلۡحَقِّ
وَهُوَ
ٱلۡفَتَّاحُ
ٱلۡعَلِيمُ
٢٦
قل:
ربنا يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، ثم يقضي بيننا بالعدل، وهو الفتَّاح الحاكم بين خلقه، العليم بما ينبغي أن يُقْضى به، وبأحوال خلقه، لا تخفى عليه خافية.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
تدبر
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٦:٣٤
وإنَّما أتبع (الفتاح) ب(العليم) للدلالة على أن حكمه عدلٌ مَحض؛ لأنه عليم لا تحفّ بحكمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب. ابن عاشور:22/195.
السؤال: لماذا أتبع اسمه تعالى (الفتاح) باسمه سبحانه (العليم)؟
* يمكنك وضع إجابتك عن الأسئلة في التعليقات حتى تعمّ الفائدة
* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=34_26
#وقفة_تدبرية
٠
٠
J Yousef
تابع
قبل ٨ سنوات
·
المراجع
آية ٢٦:٣٤، ١:٤٨
تم النشر فى
The 99 Names of Allah
Al-Fattah comes from the 3-letter root f-t-h (ف-ت-ح). Some words are known by their opposites, and the opposite of fatḥ is for something to be closed. God Al-Fattah opens the things that are closed. Those things that seem impossible, those things that you cannot understand how they even work. A door has to be closed in order for someone to open it. The second related meaning is to understand that God is Al-Fattah when you embark on something new ...
عرض المزيد
٠
٠
استكشف مجتمع التدبر
الآية السابقة
الآية التالية