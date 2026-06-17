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محمد
١٠
١٠:٤٧
۞ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها ١٠
۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا ١٠
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تفسير السعدي
Неужели грешники, которые не уверовали в Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, не видели, каков был конец их предшественников? Каждый человек может убедиться в том, что конец их был самым зловещим и самым печальным. Достаточно посмотреть по сторонам, чтобы увидеть, что целые народы были погублены и истреблены из-за своего неверия. Аллах уничтожил их богатство и разрушил их дома, как и разрушил их козни и злые замыслы. И где бы неверующие не жили, их во все времена будут ожидать такой же злой конец и такое же унижение. А что касается верующих, то Всевышний защитит их от наказания в Геенне, одарив великой наградой. Вот почему далее Коран гласит: