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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 73
مريم
٧٣
٧٣:١٩
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٧٣
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌۭ مَّقَامًۭا وَأَحْسَنُ نَدِيًّۭا ٧٣
وَإِذَا
ﲔ
تُتۡلَىٰ
ﲕ
عَلَيۡهِمۡ
ﲖ
ءَايَٰتُنَا
ﲗ
بَيِّنَٰتٖ
ﲘ
قَالَ
ﲙ
ٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لِلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُوٓاْ
ﲝ
أَيُّ
ﲞ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
ﲟ
خَيۡرٞ
ﲠ
مَّقَامٗا
ﲡ
وَأَحۡسَنُ
ﲢ
نَدِيّٗا
ﲣ
٧٣
ﲤ
وإذا تتلى على الناس آياتنا المنزلات الواضحات قال الكفار بالله للمؤمنين به:
أيُّ الفريقين منَّا ومنكم أفضل منزلا وأحسن مجلسًا؟
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