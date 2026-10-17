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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 65
مريم
٦٥
٦٥:١٩
رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ٦٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَـٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّۭا ٦٥
رَّبُّ
ﱁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱃ
وَمَا
ﱄ
بَيۡنَهُمَا
ﱅ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﱆ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﱇ
لِعِبَٰدَتِهِۦۚ
ﱈﱉ
هَلۡ
ﱊ
تَعۡلَمُ
ﱋ
لَهُۥ
ﱌ
سَمِيّٗا
ﱍ
٦٥
ﱎ
فهو الله رب السموات والأرض وما بينهما، ومالك ذلك كله وخالقه ومدبره، فاعبده وحده - أيها النبي - واصبر على طاعته أنت ومَن تبعك، ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
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