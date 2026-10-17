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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 64
مريم
٦٤
٦٤:١٩
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
وَمَا
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نَتَنَزَّلُ
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إِلَّا
ﳙ
بِأَمۡرِ
ﳚ
رَبِّكَۖ
ﳛﳜ
لَهُۥ
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مَا
ﳞ
بَيۡنَ
ﳟ
أَيۡدِينَا
ﳠ
وَمَا
ﳡ
خَلۡفَنَا
ﳢ
وَمَا
ﳣ
بَيۡنَ
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ذَٰلِكَۚ
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وَمَا
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كَانَ
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رَبُّكَ
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نَسِيّٗا
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٦٤
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وقل - يا جبريل -
لمحمد:
وما نتنزل - نحن الملائكة - من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك لنا، له ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا مما مضى من الدنيا، وما بين الدنيا والآخرة، فله الأمر كله في الزمان والمكان، وما كان ربك ناسيًا لشيء من الأشياء.
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