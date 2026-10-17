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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 62
مريم
٦٢
٦٢:١٩
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ٦٢
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَـٰمًۭا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ٦٢
لَّا
ﳀ
يَسۡمَعُونَ
ﳁ
فِيهَا
ﳂ
لَغۡوًا
ﳃ
إِلَّا
ﳄ
سَلَٰمٗاۖ
ﳅﳆ
وَلَهُمۡ
ﳇ
رِزۡقُهُمۡ
ﳈ
فِيهَا
ﳉ
بُكۡرَةٗ
ﳊ
وَعَشِيّٗا
ﳋ
٦٢
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لا يسمع أهل الجنة فيها كلامًا باطلا لكن يسمعون سلاما تحية لهم، ولهم رزقهم فيها من الطعام والشراب دائمًا، كلما شاؤوا صباحا ومساء، فهو غير محصور ولا محدد.
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