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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 60
مريم
٦٠
٦٠:١٩
الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون شييا ٦٠
إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًۭٔا ٦٠
إِلَّا
ﲦ
مَن
ﲧ
تَابَ
ﲨ
وَءَامَنَ
ﲩ
وَعَمِلَ
ﲪ
صَٰلِحٗا
ﲫ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲬ
يَدۡخُلُونَ
ﲭ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
يُظۡلَمُونَ
ﲰ
شَيۡـٔٗا
ﲱ
٦٠
ﲲ
لكن مَن تاب منهم مِن ذنبه وآمن بربه وعمل صالحًا تصديقًا لتوبته، فأولئك يقبل الله توبتهم، ويدخلون الجنة مع المؤمنين ولا يُنقَصون شيئًا من أعمالهم الصالحة.
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