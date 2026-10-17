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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 55
مريم
٥٥
٥٥:١٩
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
ﱞ
يَأۡمُرُ
ﱟ
أَهۡلَهُۥ
ﱠ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﱡ
وَٱلزَّكَوٰةِ
ﱢ
وَكَانَ
ﱣ
عِندَ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
مَرۡضِيّٗا
ﱦ
٥٥
ﱧ
وكان يأمر أهله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان عند ربه عز وجل مرضيًا عنه.
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