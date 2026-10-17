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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 52
مريم
٥٢
٥٢:١٩
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ٥٢
وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّۭا ٥٢
وَنَٰدَيۡنَٰهُ
ﱁ
مِن
ﱂ
جَانِبِ
ﱃ
ٱلطُّورِ
ﱄ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱅ
وَقَرَّبۡنَٰهُ
ﱆ
نَجِيّٗا
ﱇ
٥٢
ﱈ
ونادينا موسى من ناحية جبل طور
«سيناء»
اليمنى من موسى، وقرَّبناه فشرَّفناه بمناجاتنا له. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله - تعالى - كما يليق بجلاله وكماله.
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