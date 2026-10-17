تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 44
مريم
٤٤
٤٤:١٩
يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمان عصيا ٤٤
يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّۭا ٤٤
يَٰٓأَبَتِ
ﱿ
لَا
ﲀ
تَعۡبُدِ
ﲁ
ٱلشَّيۡطَٰنَۖ
ﲂﲃ
إِنَّ
ﲄ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲅ
كَانَ
ﲆ
لِلرَّحۡمَٰنِ
ﲇ
عَصِيّٗا
ﲈ
٤٤
ﲉ
يا أبت، لا تطع الشيطان فتعبد هذه الأصنام; إن الشيطان كان للرحمن مخالفًا مستكبرًا عن طاعة الله.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.