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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 43
مريم
٤٣
٤٣:١٩
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ٤٣
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا ٤٣
يَٰٓأَبَتِ
ﱱ
إِنِّي
ﱲ
قَدۡ
ﱳ
جَآءَنِي
ﱴ
مِنَ
ﱵ
ٱلۡعِلۡمِ
ﱶ
مَا
ﱷ
لَمۡ
ﱸ
يَأۡتِكَ
ﱹ
فَٱتَّبِعۡنِيٓ
ﱺ
أَهۡدِكَ
ﱻ
صِرَٰطٗا
ﱼ
سَوِيّٗا
ﱽ
٤٣
ﱾ
يا أبت، إن الله أعطاني من العلم ما لم يعطك، فاقبل مني، واتبعني إلى ما أدعوك إليه، أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضلُّ فيه.
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