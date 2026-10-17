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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 36
مريم
٣٦
٣٦:١٩
وان الله ربي وربكم فاعبدوه هاذا صراط مستقيم ٣٦
وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٣٦
وَإِنَّ
ﲽ
ٱللَّهَ
ﲾ
رَبِّي
ﲿ
وَرَبُّكُمۡ
ﳀ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﳁﳂ
هَٰذَا
ﳃ
صِرَٰطٞ
ﳄ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﳅ
٣٦
ﳆ
وقال عيسى لقومه:
وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه وحده لا شريك له، فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له، هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه.
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