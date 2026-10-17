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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 35
مريم
٣٥
٣٥:١٩
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٣٥
مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥
مَا
ﲪ
كَانَ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَتَّخِذَ
ﲮ
مِن
ﲯ
وَلَدٖۖ
ﲰﲱ
سُبۡحَٰنَهُۥٓۚ
ﲲﲳ
إِذَا
ﲴ
قَضَىٰٓ
ﲵ
أَمۡرٗا
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
يَقُولُ
ﲸ
لَهُۥ
ﲹ
كُن
ﲺ
فَيَكُونُ
ﲻ
٣٥
ﲼ
ما كان لله تعالى ولا يليق به أن يتخذ مِن عباده وخَلْقه ولدًا، تنزَّه وتقدَّس عن ذلك، إذا قضى أمرًا من الأمور وأراده، صغيرًا أو كبيرًا، لم يمتنع عليه،
وإنما يقول له:
«كن»
، فيكون كما شاءه وأراده.
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