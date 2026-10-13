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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 14
مريم
١٤
١٤:١٩
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤
وَبَرَّۢا
ﱒ
بِوَٰلِدَيۡهِ
ﱓ
وَلَمۡ
ﱔ
يَكُن
ﱕ
جَبَّارًا
ﱖ
عَصِيّٗا
ﱗ
١٤
ﱘ
وكان بارًّا بوالديه مطيعًا لهما، ولم يكن متكبرًا عن طاعة ربه، ولا عن طاعة والديه، ولا عاصيًا لربه، ولا لوالديه.
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