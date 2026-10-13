تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة مريم، الآية 11
مريم
١١
١١:١٩
فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ١١
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةًۭ وَعَشِيًّۭا ١١
فَخَرَجَ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
قَوۡمِهِۦ
ﲲ
مِنَ
ﲳ
ٱلۡمِحۡرَابِ
ﲴ
فَأَوۡحَىٰٓ
ﲵ
إِلَيۡهِمۡ
ﲶ
أَن
ﲷ
سَبِّحُواْ
ﲸ
بُكۡرَةٗ
ﲹ
وَعَشِيّٗا
ﲺ
١١
ﲻ
فخرج زكريا على قومه مِن مصلاه، وهو المكان الذي بُشِّر فيه بالولد،
فأشار إليهم:
أن سَبِّحوا الله صباحًا ومساءً شكرًا له تعالى.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.