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هود
٤٦
٤٦:١١
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين ٤٦
قَالَ يَـٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍۢ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٤٦
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تفسير السعدي
О Нух! Твой сын не относится к тем членам твоей семьи, которым было обещано спасение. А молитва о спасении безбожника, который отказался уверовать в Аллаха и Его посланника, является неправедным поступком. Не проси меня о вещах, последствия которых тебе не известны, ведь одни из них могут принести тебе пользу, а другие - причинить тебе вред. Я настоятельно советую тебе быть одним из совершенных рабов и избавиться от качеств невежественных людей.