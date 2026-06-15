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هود
٣٨
٣٨:١١
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ٣٨
وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٣٨
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 11:37إلى 11:38
Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, которые уже уверовали. Сердца остальных были ожесточены, и пророку не следовало печалиться о них и придавать значение их деяниям. Аллах возненавидел его неверующих соплеменников и определил для них наказание, которое уже никто не мог предотвратить. Он велел Своему пророку соорудить ковчег. Строительство ковчега происходило под присмотром Самого Господа, Который оберегал ковчег и остался доволен поступком Своих покорных рабов. Наряду с этим Аллах запретил Нуху обращаться к Нему с просьбами отсрочить наказание, потому что приговор был уже вынесен, и предопределение должно было сбыться.