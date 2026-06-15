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هود
٣٠
٣٠:١١
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
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تفسير السعدي
Кто избавит меня от Божьего наказания, если я прогоню правоверных? Воистину, подобный поступок обрекает человека на мучительное наказание и великие страдания, от которых не способен избавить никто, кроме Аллаха. Неужели вы не задумаетесь над тем, что может принести вам пользу? Неужели вы не размышляете над сутью происходящего вокруг?