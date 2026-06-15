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هود
٢٩
٢٩:١١
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
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تفسير السعدي
О мои соплеменники! Я не прошу вас вознаградить меня за проповеди, не стремлюсь к вашему богатству и не обременяю вас долговыми обязательствами. Воистину, вознаградить меня может только Аллах. Вы просите меня прогнать неимущих правоверных, которые окружают меня, но ведь мне не подобает поступать таким образом. Напротив, я буду приветствовать их, оказывать им почтение и относиться к ним с уважением. Скоро им предстоит встретиться с Господом, который вознаградит их райскими садами за то, что они уверовали и исповедовали богобоязненность. И если вы требуете от меня прогнать приближенных Аллаха и держаться подальше от них, если вы отвергаете истину по той причине, что ее признают эти праведники, если вы считаете истину ложью только потому, что я - всего лишь простой смертный, который не имеет преимуществ перед остальными людьми, то я осмелюсь назвать вас невежественным народом.