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هود
٢٩
٢٩:١١
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
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تفسير السعدي
{ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ }
أي: على دعوتي إياكم
{ مَا لَا }
فستستثقلون المغرم.
{ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ }
وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء،
فقال لهم:
{ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا }
أي: ما ينبغي لي، ولا يليق بي ذلك، بل أتلقاهم بالرحب والإكرام، والإعزاز والإعظام
{ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ }
فمثيبهم على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم.
{ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ }
حيث تأمرونني، بطرد أولياء الله, وإبعادهم عني. وحيث رددتم الحق، لأنهم أتباعه، وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا عليكم من فضل.