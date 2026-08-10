تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: هود ١٢٢:١١
هود
١٢٢
١٢٢:١١
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
إِنَّا
مُنتَظِرُونَ
١٢٢
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢)
] وه ئێوه چاوهڕێ بن ئێمهش چاوهڕێی سهرهنجامی كارهكهی ئێوهین بزانین خوای گهوره كهی سزاتان ئهدات و سزای خوای گهوره چۆن ئهبێت، (خواى گهوره پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- باوهڕدارانى سهرخست و كافرانى تێكشكاند).