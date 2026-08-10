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التفسير: هود ١٢٢:١١
هود
١٢٢
١٢٢:١١
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓاْ
إِنَّا
مُنتَظِرُونَ
١٢٢
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na ungojeni mwisho wa jambo letu, na sisi tunangojea mwisho wa jambo lenu.» Katika hii pana onyo na kitisho kwao.