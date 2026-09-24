تفسير تفسير السعدي: سورة غافر، الآية 78

Прежние посланники проповедовали религию Аллаха и терпеливо сносили обиды, причиняемые им неверующими соплеменниками. Все они были покорны воле твоего Господа и ничего не решали самостоятельно. Они подтверждали свою правоту убедительными логическими доводами и показывали окружающим великие чудеса, но делали они это только благодаря поддержке Всевышнего Аллаха. Всякий раз, когда нечестивцы убеждались в правдивости твоих собратьев, они упрямо отказывались уверовать в них и требовали показать им новые чудеса. Воистину, подобное поведение - величайшая несправедливость. Когда же будет ниспослано повеление Аллаха, то посланники и их враги предстанут перед справедливым судом. А это значит, что Аллах спасет посланников и их верных последователей и погубит всех неверующих и многобожников. Вот тогда приверженцы лжи окажутся в убытке. Ложь была неизменно присуща этим грешникам: их знания, деяния и устремления были порочными и бесполезными. Более того, они были вредными. О люди! Остерегайтесь лжи и не противьтесь истине, дабы не оказались вы в числе тех, которые окажутся в убытке. Такие люди не увидят добра и не сумеют оправдаться перед Аллахом.