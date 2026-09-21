Фараон продолжал отчаянно сопротивляться проповедям Мусы и отказывался признать Аллаха Единственным Господом миров. Он слышал о том, как Муса утверждал, что Аллах вознесся на Трон и возвысился над всеми творениями, и поэтому приказал своему визирю Хаману воздвигнуть башню, чтобы он мог подняться до путей небесных и взглянуть на Бога Мусы. Он отказывался уверовать в Единого Господа, Который находится над небесами и хотел лично удостовериться в этом. Однако истинная причина такого поведения деспотичного правителя состояла в другом, и поэтому Всевышний Аллах возвестил о том, как отвратительны были деяния Фараона. Сатана непрестанно нашептывал ему о том, что его мерзкие деяния в действительности являются прекрасными. Он призывал египетского владыку ослушаться Аллаха и представлял ему грехи и злодеяния в прекрасном свете до тех пор, пока Фараон не поверил в это. А когда сатана добился своей цели, Фараон сам стал проповедовать неверие и сеять на земле смуту, полагая, что поступает правильно. Ложь показалась ему прекрасной, и он оказался в глубоком заблуждении. Однако его старания оболгать истину, изобличить Мусу во лжи и убедить людей в собственной правоте нанесли ему великий ущерб и обрекли его на вечное несчастье как при жизни на земле, так и после смерти.