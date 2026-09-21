تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid التفسير: غافر آية 31
غافر
٣١
٣١:٤٠
مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ٣١
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍۢ وَعَادٍۢ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًۭا لِّلْعِبَادِ ٣١
مِثۡلَ
ﲵ
دَأۡبِ
ﲶ
قَوۡمِ
ﲷ
نُوحٖ
ﲸ
وَعَادٖ
ﲹ
وَثَمُودَ
ﲺ
وَٱلَّذِينَ
ﲻ
مِنۢ
ﲼ
بَعۡدِهِمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ٱللَّهُ
ﳀ
يُرِيدُ
ﳁ
ظُلۡمٗا
ﳂ
لِّلۡعِبَادِ
ﳃ
٣١
ﳄ
مثلَ عادة قوم نوح وعاد وثمود ومَن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب، أهلكهم الله بسبب ذلك. وما الله سبحانه يريد ظلمًا للعباد، فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه. تعالى الله عن الظلم والنقص علوًا كبيرًا.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.