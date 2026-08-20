الزمر 39:27 ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
صفحة ٤٦١ · جزء ٢٣
وَلَقَدۡ
ضَرَبۡنَا
لِلنَّاسِ
فِي
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
كُلِّ
مَثَلٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ
٢٧
ولقد ضربنا لهؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون الخالية تخويفًا وتحذيرًا; ليتذكروا فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربيًا واضح الألفاظ سهل المعاني، لا لَبْس فيه ولا انحراف; لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله تعالى : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرونقوله تعالى : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل مثل يحتاجون إليه ، مثل قوله تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء وقيل : أي : ما ذكرناه من [ ص: 225 ] إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء ." لعلهم يتذكرون " : يتعظون .
قوله تعالى : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرونقوله تعالى : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل مثل يحتاجون إليه ، م…