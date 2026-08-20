تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة

الزمر 39:25 كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٢٥

صفحة ٤٦١ · جزء ٢٣

كَذَّبَ
ٱلَّذِينَ
مِن
قَبۡلِهِمۡ
فَأَتَىٰهُمُ
ٱلۡعَذَابُ
مِنۡ
حَيۡثُ
لَا
يَشۡعُرُونَ
٢٥
كذَّب الذين مِن قبل قومك -أيها الرسول- رسلهم، فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه، فأذاق الله الأمم المكذبة العذاب والهوان في الدنيا، وأعد لهم عذابًا أشد وأشق في الآخرة، لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حلَّ بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتَّعظوا.
تابع القراءة

اقرأ التفسير

Arabic Qurtubi Tafseer

قوله تعالى : كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرونتقدم معناه .
المزيد من التفاسير
Notes placeholders