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٥٨٦

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١الفاتحة
٢البقرة
٣آل عمران
٤النساء
٥المائدة
٦الأنعام
٧الأعراف
٨الأنفال
٩التوبة
١٠يونس
١١هود
١٢يوسف
١٣الرعد
١٤ابراهيم
١٥الحجر
١٦النحل
١٧الإسراء
١٨الكهف
١٩مريم
٢٠طه
٢١الأنبياء
٢٢الحج
٢٣المؤمنون
٢٤النور
٢٥الفرقان
٢٦الشعراء
٢٧النمل
٢٨القصص
٢٩العنكبوت
٣٠الروم
٣١لقمان
٣٢السجدة
٣٣الأحزاب
٣٤سبإ
٣٥فاطر
٣٦يس
٣٧الصافات
٣٨ص
٣٩الزمر
٤٠غافر
٤١فصلت
٤٢الشورى
٤٣الزخرف
٤٤الدخان
٤٥الجاثية
٤٦الأحقاف
٤٧محمد
٤٨الفتح
٤٩الحجرات
٥٠ق
٥١الذاريات
٥٢الطور
٥٣النجم
٥٤القمر
٥٥الرحمن
٥٦الواقعة
٥٧الحديد
٥٨المجادلة
٥٩الحشر
٦٠الممتحنة
٦١الصف
٦٢الجمعة
٦٣المنافقون
٦٤التغابن
٦٥الطلاق
٦٦التحريم
٦٧الملك
٦٨القلم
٦٩الحاقة
٧٠المعارج
٧١نوح
٧٢الجن
٧٣المزمل
٧٤المدثر
٧٥القيامة
٧٦الانسان
٧٧المرسلات
٧٨النبإ
٧٩النازعات
٨٠عبس
٨١التكوير
٨٢الإنفطار
٨٣المطففين
٨٤الإنشقاق
٨٥البروج
٨٦الطارق
٨٧الأعلى
٨٨الغاشية
٨٩الفجر
٩٠البلد
٩١الشمس
٩٢الليل
٩٣الضحى
٩٤الشرح
٩٥التين
٩٦العلق
٩٧القدر
٩٨البينة
٩٩الزلزلة
١٠٠العاديات
١٠١القارعة
١٠٢التكاثر
١٠٣العصر
١٠٤الهمزة
١٠٥الفيل
١٠٦قريش
١٠٧الماعون
١٠٨الكوثر
١٠٩الكافرون
١١٠النصر
١١١المسد
١١٢الإخلاص
١١٣الفلق
١١٤الناس
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