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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 188
الشعراء
١٨٨
١٨٨:٢٦
قال ربي اعلم بما تعملون ١٨٨
قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨
قَالَ
ﱡ
رَبِّيٓ
ﱢ
أَعۡلَمُ
ﱣ
بِمَا
ﱤ
تَعۡمَلُونَ
ﱥ
١٨٨
ﱦ
قال لهم شعيب:
ربي أعلم بما تعملونه مِنَ الشرك والمعاصي، وبما تستوجبونه من العقاب.
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