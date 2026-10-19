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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 184
الشعراء
١٨٤
١٨٤:٢٦
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَٱتَّقُواْ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُمۡ
ﱃ
وَٱلۡجِبِلَّةَ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٨٤
ﱆ
واحذروا عقوبة الله الذي خلقكم وخلق الأمم المتقدمة عليكم.
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Tafsir Fathul Majid
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