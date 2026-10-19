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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 176
الشعراء
١٧٦
١٧٦:٢٦
كذب اصحاب الايكة المرسلين ١٧٦
كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦
كَذَّبَ
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أَصۡحَٰبُ
ﲱ
لۡـَٔيۡكَةِ
ﲲ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﲳ
١٧٦
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كذَّب أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف رسولهم شعيبًا في رسالته، فكانوا بهذا مكذِّبين لجميع الرسالات.
إذ قال لهم شعيب:
ألا تخشون عقاب الله على شرككم ومعاصيكم؟ إني مرسَل إليكم مِنَ الله لهدايتكم، حفيظ على ما أوحى الله به إليَّ من الرسالة، فخافوا عقاب الله، واتبعوا ما دعوتكم إليه مِن هداية الله؛ لترشدوا، وما أطلب منكم على دعائي لكم إلى الإيمان بالله أيَّ جزاء، ما جزائي إلا على رب العالمين.
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