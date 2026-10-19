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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 172
الشعراء
١٧٢
١٧٢:٢٦
ثم دمرنا الاخرين ١٧٢
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٧٢
ثُمَّ
ﲔ
دَمَّرۡنَا
ﲕ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﲖ
١٧٢
ﲗ
ثم أهلكنا مَن عداهم من الكفرة أشدَّ إهلاك، وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم، فقَبُحَ مطرُ من أنذرهم رسلهم ولم يستجيبوا لهم؛ فقد أُنزل بهم أشدُّ أنواع الهلاك والتدمير.
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Tafsir Fathul Majid
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