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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 170
الشعراء
١٧٠
١٧٠:٢٦
فنجيناه واهله اجمعين ١٧٠
فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٧٠
فَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲋ
وَأَهۡلَهُۥٓ
ﲌ
أَجۡمَعِينَ
ﲍ
١٧٠
ﲎ
فنجيناه وأهل بيته والمستجيبين لدعوته أجمعين إلا عجوزًا من أهله، وهي امرأته، لم تشاركهم في الإيمان، فكانت من الباقين في العذاب والهلاك.
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