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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 167
الشعراء
١٦٧
١٦٧:٢٦
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُواْ
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لَئِن
ﱷ
لَّمۡ
ﱸ
تَنتَهِ
ﱹ
يَٰلُوطُ
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لَتَكُونَنَّ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُخۡرَجِينَ
ﱽ
١٦٧
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قال قوم لوط:
لئن لم تترك يا لوط نَهْيَنا عن إتيان الذكور وتقبيح فعله، لتكونن من المطرودين من بلادنا.
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