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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 160
الشعراء
١٦٠
١٦٠:٢٦
كذبت قوم لوط المرسلين ١٦٠
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٦٠
كَذَّبَتۡ
ﱁ
قَوۡمُ
ﱂ
لُوطٍ
ﱃ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱄ
١٦٠
ﱅ
كَذَّبت قوم لوط برسالته، فكانوا بهذا مكذبين لسائر رسل الله؛ لأن ما جاؤوا به من التوحيد وأصول الشرائع واحد.
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