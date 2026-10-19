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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 153
الشعراء
١٥٣
١٥٣:٢٦
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوٓاْ
ﲥ
إِنَّمَآ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
مِنَ
ﲨ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﲩ
١٥٣
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قالت ثمود لنبيها صالح:
ما أنت إلا من الذين سُحروا سِحْرًا كثيرًا، حتى غلب السحر على عقلك. ما أنت إلا فرد مماثل لنا في البشرية من بني آدم، فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك، إن كنت صادقًا في دعواك أن الله أرسلك إلينا.
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