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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 141
الشعراء
١٤١
١٤١:٢٦
كذبت ثمود المرسلين ١٤١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١
كَذَّبَتۡ
ﱞ
ثَمُودُ
ﱟ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱠ
١٤١
ﱡ
كذَّبت قبيلة ثمود أخاهم صالحًا في رسالته ودعوته إلى توحيد الله، فكانوا بهذا مكذِّبين لجميع الرسل; لأنهم جميعًا يدعون إلى توحيد الله.
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Tafsir Fathul Majid
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