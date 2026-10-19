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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 137
الشعراء
١٣٧
١٣٧:٢٦
ان هاذا الا خلق الاولين ١٣٧
إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٧
إِنۡ
ﱁ
هَٰذَآ
ﱂ
إِلَّا
ﱃ
خُلُقُ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٣٧
ﱆ
وقالوا:
ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين وعاداتهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل مما حَذَّرْتنا منه من العذاب.
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