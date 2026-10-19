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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الشعراء، الآية 135
الشعراء
١٣٥
١٣٥:٢٦
اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ١٣٥
إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣٥
إِنِّيٓ
ﳔ
أَخَافُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
عَذَابَ
ﳗ
يَوۡمٍ
ﳘ
عَظِيمٖ
ﳙ
١٣٥
ﳚ
قال هود -عليه السَّلام-
محذرًا لهم:
إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والظلم وكُفْر النِّعم، أن ينزل الله بكم عذابًا في يوم تعظم شدته من هول عذابه.
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