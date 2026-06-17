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الشعراء
١٠٩
١٠٩:٢٦
وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ١٠٩
وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠٩
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العربية
تفسير السعدي
Я не обременяю вас долговыми обязательствами передо мной, ибо вознаградит меня только Господь миров. Я надеюсь на Его щедрое вознаграждение. Вы не можете дать мне то, что в чем я так нуждаюсь, и поэтому я лишь хочу, чтобы вы прислушались к моим увещеваниям и встали на прямой путь.