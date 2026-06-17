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الشعراء
١٠٧
١٠٧:٢٦
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
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تفسير السعدي
Нух был отправлен посланником только к своему народу, и это еще больше обязывало его соплеменников уверовать и возблагодарить Всевышнего Аллаха, Который отдал им предпочтение перед остальными народами и отправил к ним Своего благородного посланника. Нух также поведал своим собратьям, что он заслуживает доверия, потому что говорит от имени Аллаха только сущую правду без излишеств и упущений. Это также обязывало его соплеменников уверовать в Божьего посланника и повиноваться ему самым совершенным образом.