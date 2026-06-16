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١٠٤
١٠٤:٢٦
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
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تفسير السعدي
Большинство людей остаются неверующими даже после того, как они видят знамения своего Господа. Воистину, Аллах - Могущественный, Милосердный. Затем Всевышний Аллах поведал о том, как народ Нуха отверг Божьего посланника и вкусил последствия своих злодеяний. Всевышний сказал: