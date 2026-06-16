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الشعراء
١٠٣
١٠٣:٢٦
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 26:102إلى 26:103
Если бы мы вернулись в мирскую жизнь, то сумели бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Увы! Увы! Желаниям адских мучеников будет не суждено сбыться, потому что наказание Последней жизни никогда не будет отсрочено.