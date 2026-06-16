تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشعراء
١٠١
١٠١:٢٦
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Проповедники зла отвратили нас от прямого пути и предложили нам вступить на путь заблуждения и неверия. Они привели нас в Адское Пламя, и нет теперь у нас ни заступников, ни преданных друзей. Никто не заступится за нас перед Аллахом, и никто не избавит нас от наказания. У нас даже нет искренних друзей, которые бы поддержали нас в этот трудный час. Здесь все не так, как это было в мирской жизни. Все это означает, что адские мученики потеряют надежду на счастье и благополучие и пожелают вернуться в земной мир для того, чтобы начать творить добро.