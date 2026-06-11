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الشمس
٧
٧:٩١
ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَنَفۡسٖ
وَمَا
سَوَّىٰهَا
٧
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 91:6إلى 91:7
Здесь имеется в виду, что Аллах выровнял и расширил землю, позволив тем самым людям использовать ее для своих нужд. Альтернативный перевод этого аята гласит: «Клянусь землей и тем, как она распростерта!»