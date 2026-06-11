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الشمس
١٣
١٣:٩١
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣
فَقَالَ
لَهُمۡ
رَسُولُ
ٱللَّهِ
نَاقَةَ
ٱللَّهِ
وَسُقۡيَٰهَا
١٣
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
Салих предостерег их от греха и сказал: «Не зарезайте верблюдицу, которую Аллах сделал для вас великим знамением. Не отвечайте неблагодарностью на милость Аллаха, Который одарил вас молоком этой верблюдицы».