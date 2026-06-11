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الشمس
١٢
١٢:٩١
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
إِذِ
ٱنۢبَعَثَ
أَشۡقَىٰهَا
١٢
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
Они преступили границы дозволенного Аллахом, пренебрегли истиной и не стали повиноваться посланнику Господа. А самый несчастный из самудян по имени Каддар б. Салиф собрался убить верблюдицу, повинуясь решению своего народа.