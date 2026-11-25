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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة الصافات، الآية 28
الصافات
٢٨
٢٨:٣٧
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوٓاْ
ﱑ
إِنَّكُمۡ
ﱒ
كُنتُمۡ
ﱓ
تَأۡتُونَنَا
ﱔ
عَنِ
ﱕ
ٱلۡيَمِينِ
ﱖ
٢٨
ﱗ
قال الأتباع للمتبوعين:
إنكم كنتم تأتوننا من قِبَل الدين والحق، فتهوِّنون علينا أمر الشريعة، وتُنَفِّروننا عنها، وتزينون لنا الضلال.
وقال المتبوعون للتابعين:
ما الأمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان، قابلة للكفر والعصيان.
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