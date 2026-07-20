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الصافات
١٨
١٨:٣٧
قل نعم وانتم داخرون ١٨
قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨
قُلۡ
نَعَمۡ
وَأَنتُمۡ
دَٰخِرُونَ
١٨
قل لهم -أيها الرسول-: نعم سوف تُبعثون، وأنتم أذلاء صاغرون.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ١٨:٣٧
صاغرون أذلاء؛ لأنهم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا محالة يذلون. القرطبي:18/22.
السؤال: ما سبب ذلة العصاة يوم القيامة؟
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://altadabbur.com/#aya=37_18
#وقفة_تدبرية
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