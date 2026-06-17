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الصافات
١٧
١٧:٣٧
اواباونا الاولون ١٧
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧
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العربية
تفسير القرطبي
أوآباؤنا الأولون أي : أوتبعث آباؤنا ، دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف . وقرأ نافع : " أو آباؤنا " بسكون الواو . وقد مضى هذا في سورة ( الأعراف ) . في قوله تعالى : أفأمن أهل القرى